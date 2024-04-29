德或減弱審查中國投資計劃　恐招西方盟友憂慮

美媒周日（28日）引述消息報道，德國正考慮減弱政府加強審查中國投資的計劃，反映在其他國家對中國政府採取更強硬態度之際，德國政府態度反而軟化，恐令西方盟友憂慮此舉削弱遏制中國全球影響力的努力。

熟悉相關計劃的人士表示，德方取消計劃中的外國投資審查法的決定變得愈來愈有可能，因為擔心這會損害德國政府為重振停滯經濟所作出的平行努力。報道引述去年夏天有關上述計劃的德國經濟部文件，當中建議賦予政府新權力，篩查外國投資的安全風險，並將其權限擴大到新型投資，包括尖端半導體、人工智能等領域創新業務，又計劃允許篩選德國研究機構與外國合作夥伴在關鍵領域的合作項目，被認為是針對中國。

消息人士指出，雖然尚未作出最終決定，但上述兩個想法都可能被放棄。有官員表示，德國政府可能不會起草新法案，而是修改目前定義政府投資審查權力的更廣泛規則，這是更常見的做法，可能仍會賦予政府新權力。德國政府發言人拒絕評論審議結果，稱投資審查旨在避免德國安全和公共秩序面臨風險，但保持對外國投資開放亦很重要。