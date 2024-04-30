茶飲店出商品涉蹭魯迅流量　家屬要求道歉賠償

內地連鎖茶飲店樂樂茶上周二（23日）與江蘇譯林出版社有限公司開啟聯名活動，相關宣傳物品可見已故知名作家魯迅的形象，並寫有「老煙腔」、「新青年」等字樣，被質疑蹭魯迅流量。內媒周一（29日）報道，魯迅家屬已向樂樂茶發出律師函，要求道歉。

上海朱妙春律師事務所向樂樂茶及譯林出版社發出律師函，指上述「煙腔烏龍（烏木香）」相關聯名產品以致敬魯迅文學為由，核心是基於魯迅手拿茶杯的肖像，並輔以魯迅創作文章中的內容，指向性明確，一般公眾毋須任何遲疑即可將聯名產品與魯迅進行關聯。律師函指摘，涉事的上海茶田餐飲管理有限公司與譯林出版社未經許可，擅自使用魯迅肖像，其商業盈利目的及性質明確，並非基於社會公共利益的合理使用，已超出法律允許範圍。

律師函又指，魯迅近親屬依法享有死者人格利益保護的請求權，魯迅文化基金會經魯迅家屬授權，享有處理魯迅包括姓名權、肖像權及名譽權等在內的人格權事宜的權利，兩者均有維護魯迅身後人格利益的權利。魯迅家屬及魯迅文化基金會要求樂樂茶與譯林出版社在收到該函後，立刻停止侵害魯迅肖像權的行為，並在5日內連續10日在相應國家級媒體及各官方微信公眾號中澄清事實、消除影響，並賠禮道歉，同時立即與律師討論相應賠償事宜。