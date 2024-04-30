王毅跟秘魯外長會談 拓展各領域務實合作

中共中央政治局委員兼外長王毅周一（29日）在北京跟秘魯外長岡薩雷斯舉行會談。王毅表示，中方願同秘方共同落實好兩國元首重要共識，弘揚傳統友誼，以高水平政治互信帶動高質量互利合作，推動中秘全面戰略夥伴關係邁上新台階。

王毅表示，中秘都珍惜和平反對戰爭、致力團結反對分裂、尋求合作反對對抗，都支持國際關係民主化、反對單邊和霸淩行徑，都支持聯合國在國際事務中發揮主導作用、反對編織各種小圈子。

王毅指，中方願同秘方加強發展戰略對接，盡快完成自貿協定升級談判，拓展各領域務實合作，助力秘魯工業化進程。雙方要繼續加強教育、文化、旅遊、科技、青年等領域合作。中方支持秘方舉辦2024年亞太經合組織領導人非正式會議。

岡薩雷斯表示，秘方讚賞中方始終站在和平一邊，維護公平正義，支持中方提出的構建人類命運共同體理念，歡迎中方倡導的三大全球倡議以及平等有序的世界多極化、普惠包容的經濟全球化；秘方堅定恪守一個中國原則，願同中方增進團結互信，拓展務實合作，推動秘中關係取得更加豐碩的成果。