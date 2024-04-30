地盤工程塌陷致數幢房屋傾斜　5名負責人遭起訴

台灣台北市大直街94巷去年9月因地盤工程致地基塌陷，造成旁邊數幢房屋傾斜。台北地檢署周一（29日）偵查終結，邱姓工地負責人、建築師、專案人員等5人被檢方依違背建築術成規罪等罪嫌起訴，檢方建議法院從重量刑。

案情指，基泰建設大直新建工程人員當日在台北市大直街94巷進行施工，開挖地下連續壁最後一層工程，因土質問題導致地基不穩定，造成旁邊數幢房屋傾斜、地基變形。起訴書顯示，邱姓工地負責人等5人涉及違反建築術成規、不實勘驗、損鄰事件偽造文書等罪嫌，被檢方向法院起訴。

檢方認為邱姓工地負責人和張姓工程部人員將地下連續壁厚度不足規定60厘米的設計圖，交予不知情的承建商開始建造，兩人又為免工期延誤違反相關施工程序。張姓工程人員隨後在前往工地勘驗時，亦無實際檢視、丈量連續壁尺寸的情況下，在預先填好的報告表上簽名和蓋印，並上傳至台北市建管處。另有3名專案人員於去年6月進行損鄰勘查程序時，有人未到場參與，竟由其中一人代為簽名。

駐台記者宋江誠報道