華海警驅離黃岩島兩菲船　解放軍監控美菲演習

中國與菲律賓在南海的爭議不斷，中國海警局周二（30日）發布消息稱，菲律賓有兩艘船隻當日侵闖黃岩島鄰近海域，中國海警依法驅離菲方4410海警船和3004公務船。另外，美國、菲律賓和法國上周四（25日）起舉行多邊海上演習，其中美菲周一（29日）在南海展開實彈射擊演習，期間再次遭遇中國多艘軍艦跟蹤監控。

中國一連3天派出電子偵察艦天王星號、導彈護衞艦黃山號和導彈驅逐艦深圳號監控演習情況。至周一實彈射擊演習期間，先由美艦射擊海中目標物「殺手番茄」大型氣球，再由菲艦以點50口徑機槍瞄準射擊目標。美媒周一報道稱，美國派出兩棲船塢運輸艦薩默塞特號和兩棲船塢登陸艦哈珀斯‧費里號參與實彈射擊，在哈珀斯‧費里號開火之前，天王星號與美艦距離不到兩海里，迫使對方停止射擊，中止演習。

多邊海上演習中，法國派出巡防艦葡月號，菲律賓派出船塢登陸艦南達沃號和巡邏艦阿蒙‧阿爾卡拉斯號，美國亦有上述兩艦參與。三國前兩日在菲律賓巴拉望島東北方的蘇祿海演習後，美菲上周六（27日）進入南海展開分區戰術、跨甲板演習、海上搜救等演練。有報道指，天王星號上周六上午6時左右已在3到6海里外尾隨美菲艦艇，傍晚7時仍可見其一路跟監，尾隨至少13小時，翌日再由黃山號和天王星號先後跟監。