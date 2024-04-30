廣東或再現龍捲風冰雹 白雲機場65航班延誤逾1小時

中央氣象台周二（4月30日）繼續發布強對流天氣橙色預警和暴雨黃色預警，預計至周三（5月1日）湖南、廣西、廣東等地部分地區將有8級以上雷暴大風或冰雹天氣，其中廣東北部等地將有10級以上雷暴大風，最大風力12級以上，可能出現龍捲風。清遠市連南瑤族自治縣周二發布暴雨紅色預警，中小學校、幼兒園、託兒所停課。廣州白雲機場周二有至少65班航班延誤逾一小時，啟動大面積延誤應急處置黃色響應。

據預測，湖南、江西、廣西和廣東等地將有每小時雨量超過20毫米的短時強降水天氣，其中廣東北部等地局部地區最大可超過80毫米，24小時的降雨量料達100至180毫米。水利部珠江水利委員會周一（4月29日）發布消息，受連日強降雨影響，目前珠江流域共有16條河流發生超警洪水，超警幅度0.02米至2.48米。珠江防總、珠江委維持防汛Ⅳ級應急響應和洪水防禦Ⅳ級應急響應，珠江防總常務副總指揮、珠江委主任吳小龍周一召開會議，部署流域暴雨洪水防禦工作。

受強颮線東移南壓影響，截至周二上午7時，廣東省有31個暴雨預警生效，主要分布在清遠、韶關、河源、梅州、佛山、肇慶、惠州等地。氣象部門預計，颮線將繼續東移南壓，隨後將開始自北向南影響廣州，市內料出現暴雨，部分地區可能出現冰雹、龍捲風等強對流天氣。本輪強降雨過後，周五至下周日（5月3至5日）南方將再次迎來新一輪強降雨過程，江漢、江淮、江南、華南及重慶、貴州等地將現中雨至暴雨，並伴有強對流天氣。