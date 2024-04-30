本月強對流等氣象災害預警　達歷年同期最多

中國氣象局周二（30日）召開新聞發布會，公布本月內地共發布4萬條預警訊息，其中氣象災害預警佔3.88萬條。強對流、冰雹、雷雨大風、暴雨、大霧、雷電、高溫等預警訊息同比增加，均為歷年同期發布量最多。當局另預計，下月內地西南地區及海南氣象乾旱將持續發展。

國家氣候中心副主任賈小龍表示，本月截至周日（28日）內地平均降水量61.1毫米，較常年同期偏多51.8%，為歷史同期第二多。東北地區中東部、內蒙古東部和西部、華東北部、華中東北部、西南地區西南部及新疆南部、海南等地降水偏少兩至八成，局部地區偏少八成以上，其餘大部地區降水接近常年同期到偏多。本月共發生8次區域性暴雨過程，較常年同期的3次明顯偏多，其中本月2至7日、19至21日發生在南方的暴雨影響範圍廣、綜合強度強，導致珠江流域北江接連發生兩次編號洪水。

本月有9次強對流過程影響內地，湖南、福建、廣東、廣西、貴州、四川等地災害影響較重；另有6次沙塵過程影響北方地區，較常年同期偏多1.9次。此外，西南地區乾旱階段性發展，今年來平均氣象乾旱日數有31.9天，較常年同期偏多13.8天，本月下旬受降雨影響，部分地區明顯緩解，雲南中東部、四川南部、海南、山東西部等地仍有中到重度氣象乾旱，雲南東南部局部地區特旱。