大陸海警船金門海域巡航　東海明開展軍事活動

大陸漁船今年2月在金廈水域疑遭台灣海巡艇撞翻，造成2名大陸船員死亡，事件至今未有結論。大陸海警局周一（4月29日）再發布影片，顯示福建海警當日在金門附近海域開展常態化執法巡查。上海海事局周二（4月30日）另發布航行警告，長江口於周三（5月1日）一大型船舶深水航道出口實施交通管制；東海自周三早上7時至下周四（9日）早上9時在涉事海域內進行軍事活動，期間禁止其他船隻進入上述海域。

大陸海警局表示，本月以來福建海警組織艦艇編隊，持續加強金門附近海域執法巡查，進一步強化有關海域管控力度，維護台灣和大陸漁民權益和生命財產安全，保障金廈水域正常航行和作業秩序。影片顯示，大陸海警船14603艦上的海警人員用普通話和閩南語向台海巡署PP10083艦艇廣播喊話，表示：「你船行動已嚴重威脅我航行安全，請規範航行，否則由此引發的一切後果由你船承擔。」片中有大陸海警人員用望遠鏡，監控台海巡署艦艇。

台灣國防部周二發布消息稱，至當日清晨6時前24小時內，偵獲解放軍軍機7架次和軍艦7艘次，持續在台海活動。據台海周邊海空域動態，有5架次解放軍軍機逾越海峽中線，進入台灣西南空域，距離鵝鑾鼻約49海里，台軍運用任務軍機、軍艦及岸置防空導彈嚴密監控與應對。