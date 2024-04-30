內地鐵路五一假料發送1.44億旅客　部分景區門票售罄

內地五一假期周三（5月1日）開啟，鐵路假期運輸周一（4月29日）已全面啟動，國家鐵路集團預計，周一至下周一（5月6日）全國鐵路發送旅客1.44億人次。大批民眾選擇放假出遊，熱門景區五一假期部分時段門票已售罄，多地延長開放時間。

根據車票預售訊息，全國鐵路假日運輸期間，預計日均發送旅客1,800萬人次；周三為客流最高峰日，當天預計發送旅客約2,100萬人次。全國鐵路實行高峰線運行圖，統籌高鐵和普速運力資源，日均開行1.2萬多列旅客列車，較日常增加逾1,800列。當局採取加開高鐵動臥列車、動車組重聯運行、普速旅客列車加掛車廂等措施，增加熱門區域、線路和時段運力投放，日均安排增開360多列跨鐵路局集團直通旅客列車。

多間在線旅遊平台的數據顯示，今年五一旅遊熱度在去年高位基礎上仍保持穩中有增，今年或為5年來「最熱」的五一假期。各地景區與文旅部門紛紛在節前發布各類提示，重點關注景區門票預約、限流參觀、開放時間、出行攻略及消費提示等方面。位於山東的泰山景區要求實名制，部分熱門時段門票已售罄並暫停預約；四川成都的西嶺雪山等多個景區免費開放，華山景區等發布限流提示，黃山等景區則決定延長開放時間。