吉林政協前副主席受賄案　山東法院判囚9年

山東省菏澤市中級人民法院周二（2024年4月30日）一審吉林省政協前黨組成員、副主席張曉霈受賄案，裁定被告受賄罪成，判處有期徒刑9年，並罰款300萬元（人民幣，下同，約324萬港元），依法追繳受賄犯罪所得財物及其孳息，上繳國庫，繼續追繳不足部分。

經審理查明，張曉霈2004年上半年至2022年夏天利用擔任吉化集團公司黨委副書記、經理，吉林市委常委、副市長，吉林市委副書記、市長，吉林市委書記，吉林省政協黨組成員、副主席等職務上的便利，為有關單位和個人在業務承攬、用地審批、職務提拔等方面提供幫助，直接或通過其親屬非法收受財物共計折合人民幣6,934萬多元（約7,489萬港元）。

2022年11月17日，張曉霈主動到紀檢監察機關投案。菏澤市中級人民法院認為，被告行為構成受賄罪，且受賄數額特別巨大，應依法懲處。鑑於張曉霈自動投案並如實供述罪行，構成自首,加上揭發他人犯罪行為，經查證屬實，構成立功，配合認罪悔罪，積極退贓，涉案贓款贓物大部分已追繳，具有法定、酌定從輕、減輕處罰情節，依法可減輕處罰，故作出上述判決。