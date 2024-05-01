台灣流感增35重症5死　10歲男童病發3日亡

台灣疾管署（4月30日）公布，儘管當地流感高峰期已過，但上周仍新增23宗流感重症，5宗死亡案例，其中一名死者是年僅10歲的男童。疾管署又指，當地新冠肺炎疫情已趨緩和，將於5月初開專家會議，討論口罩全面解禁，結果有待公布。

疾管署指出，流感死亡男童未曾接種流感疫苗，也沒有潛在疾病，4月下旬開始出現發燒和喉嚨痛。兩天後他的症狀持續，並出現肌肉痠痛、嘔吐，及胡言亂語、意識不清的狀況，到醫院急診室治療後確認感染甲型流感，且肝腎功能異常、出現肺炎，後來併發心肌炎，住院兩日因流感併發急性壞血性腦病變死亡，從發病到死亡約3至4天。

另外，上周新增185宗本土重症確診新冠病例，死亡病例則新增15宗，較前一周下減少31宗，累積死亡個案中65歲以上長者佔90%。其中一名重症患者年僅一歲，有神經系統先天性疾病，未曾接種新冠疫苗，4月下旬出現發燒、吐奶症狀，隔天食欲下降、意識不清，送院治療後做快篩測試確診新冠，並患上腦炎，住院3天意識清醒，目前在ICU病房留醫。