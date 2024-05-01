大陸實施新《保守國家秘密法》　台籲暫勿前往

中國大陸周三（5月1日）起實施新修訂的《保守國家秘密法》，台灣陸委會周二（4月30日）呼籲台灣民眾應更加審慎考慮赴陸風險很可能大幅增加，建議非有必要，暫勿前往大陸。台灣國安局長蔡明彥周三表示，當局會持續對大陸進行必要的情報搜集和工作部署，持續透過情報掌握了解大陸內部動態發展。

台灣陸委會指，新法大幅擴大「國家秘密」定義與保密主體的對象，相關內容模糊且具高度不確定性，已引發各界疑慮與不安。新法將提高外國機構在中國大陸經營、投資的風險，對非營利或學術性質的科研交流合作也會連帶產生壓力，與大陸地方人士對話都可能被認定涉及「國家秘密」。新法另增加「工作秘密」一項罪名，條文規定凡「不屬於國家秘密，但洩露後會造成一定不利影響的事項」都可能涉嫌犯罪。陸委會認為上述高度空泛、毫無規矩可循的條文，可能隨時令人觸法。

另外，周三實施的新法規包括《社會組織名稱管理辦法》和《人體器官捐獻和移植條例》，前者規定社會組織一般不得以黨和國家領導人、政治活動家等姓名命名，各行業領域亦不得使用「第一」、「最高」、「國家級」等具有誤導性的文字。《人體器官捐獻和移植條例》則完善器官獲取和分配制度，嚴厲打擊器官捐獻和移植領域的違法行為。