廣東沿海地區將有大暴雨　料刮大風及落冰雹

中央氣象台周三（5月1日）表示，全國強降雨範圍減少且強度逐漸減弱，已於當天上午10時解除暴雨藍色預警，但預計廣東沿海及海南島北部等地將持續下大雨，其中廣東東南部沿海局部地區會有大暴雨，伴隨雷暴大風或冰雹等強對流天氣。

中央氣象台繼續發布強對流天氣藍色預警，預計周三下午2時至周四（5月2日）下午2時，海南島北部、廣東西南部及近海海域部分地區將有8至10級雷暴大風或冰雹天氣，強對流主要影響時段為周三日間。廣東省水利廳周三表示，廣東全省降雨過去24小時主要集中在韶關、梅州和廣州等地，截至周二下午2時，廣東東江及珠三角等5條河已超過警戒水位。

自周日（4月28日）啟動新一輪水利防汛應急響應以來，廣東省共計發布184個山洪災害預警，其中涉及40個區縣、152個鄉鎮，省水利廳目前仍維持水利防汛Ⅲ級響應，省東江局則維持Ⅲ級應急響應，預計周三至下周日（5月5日）珠江流域和廣東沿海諸河暴雨區部分中小河流或發生超警洪水，山丘區發生山洪災害風險較大。

另一方面，財政部近日會同水利部、農業農村部，下達3.09億元（人民幣，下同，約3.3億港元）農業防災減災及水利救災經費，支持浙江、湖南、廣東等7省和自治區的洪澇救災等工作，同時分別提供1.54億元（約1.66億港元）水利救災資金和1.55億元（約1.67億港元）農業生產防災救災資金。

受暴雨天氣影響，貴州省劍河縣南腳村周二（4月30日）發生山泥傾瀉，數幢房屋遭掩埋。