公路塌陷冷藏車攔路減傷亡　職業司機下車救6人

廣東梅龍高速公路茶陽路段周三（1日）凌晨路陷，造成死傷枕藉。事發時有路過司機第一時間落車救人，也有駕駛冷藏車的司機將車打橫攔在路中央，阻止其他車輛行駛，減少傷亡。

在深圳從事司機工作的80後男子劉永縉，趁五一假期打算從深圳趕往老家福建龍岩過節。事發時，他途經事發路段，在大埔看到有車輛掉頭，於是降低了車速。得知前方路陷，他便把車停在路邊，再上前查看情況。到了現場，目測有10多輛車墮坑，部分車輛更不時冒出火花。他聽到有被困者呼救，於是立即下斜坡救人。回想當時現場沒有燈，加上剛下雨，斜坡特別濕滑，他於是一手拿着手機照明，一手扶着雜草慢慢向下走。到達斜坡下方，他看到有被困者自行爬出車廂，但由於受傷無法爬到安全地方，他將被困者逐一轉移到安全地方。他一共救起了6人，包括3名大人和3名小孩，年齡最小的只有3歲。劉男表示，和他一起救人的還有一名20多歲青年，在救起被困者後，兩人便自行離開。

駕駛冷藏車的王姓男子周三凌晨2時許開車載着妻子，在梅龍高速公路駛向福建泉州途中發現異常。王男稱，當時他們距離路陷路段約100多米，看到幾輛私家車逆線而行，他連忙打死火燈。有司機稱前方路陷起火，王男便掉頭。由於冷藏車車身較長把路攔住，尾隨車輛都紛紛減速。後來王男把車回正，然後與妻子落車擺手示意尾隨車輛停車。