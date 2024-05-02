梅龍高速施工質量惹議　營運方近年屢捲官司

廣東省梅龍高速公路茶陽路段附近周三（1日）凌晨發生路陷事故，塌陷路面長約17.9米，面積約184.3平方米。專家和相關部門初步推測，路陷或與地質結構、雨水侵蝕、施工質量等多種因素有關。報道指，梅龍高速的營運管理方廣東大潮高速公路有限公司近年捲入多宗訴訟。

從事結構和岩土的陳姓工程師表示，事故路段處於山體斜坡，道路下方路基採用填方的方式處理，相鄰段做了簡要的護坡，但看不到重力式擋土牆、土釘、錨杆、抗滑樁之類的擋土和支護結構。該工程師指出，涉事路段可能受制於當初建造成本等原因，採用斜坡填方路基。高架橋比填方造價要貴，但安全性卻較好。這次事故的誘發原因，可能是長期降雨後排水不暢，導致填方區與原始地貌之間不斷變形擴大，最終出事。

此次事故發生路段位於梅龍高速二期及東延線，於2014年12月31日通車，換言之落成不足10年。梅龍高速的建設方廣東博大高速公路有限公司梅大分公司，以及營運方廣東大潮高速公路有限公司均為廣東省屬國企廣東省交通集團旗下成員。據企業查冊平台天眼查顯示，大潮高速於2016年成立，法定代表人為鄧斌。前年大潮高速新增多宗訴訟案件，近三分之一涉及買賣合約糾紛，在案件中均為被告，其餘案件涉及多宗建設工程施工合約糾紛、建設工程勘察合約糾紛和承攬合約糾紛。該公司歷來被執行人次數達7次，被執行總金額逾1,738萬元人民幣（約1,900萬港元）。