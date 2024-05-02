內地五一鐵路客量創新高　出境遊預訂破同期紀錄

中國國家鐵路集團有限公司周四（2日）公布數據，周三（1日）全國鐵路發送旅客2,069.3萬人次，創單日旅客發送量歷史新高。全國鐵路周四預計發送旅客1,700萬人次，計劃加開1,094列旅客列車。五一假期出入境遊增長明顯，出境遊國際機票預訂量更創歷年五一單日新高。

截至周四早上的鐵路12306數據顯示，北京、上海、廣州、成都、杭州、武漢、深圳、西安、南京、鄭州等熱點旅遊城市，以及北京至上海、西安至成都、廣州至南寧、北京至呼和浩特、北京至太原、長沙至武漢等熱門區間客流相對集中。各地鐵路部門在這些線路和區段加大運力投放，滿足旅客出行需求。鐵路部門提醒，旅客要通過官方渠道購票，鐵路部門將根據客流需求和車票預售、候補購票情況靈活安排列車。

根據旅遊平台去哪兒數據，周三出發的國際機票預訂量不僅超過2019年疫情前同期，還創下歷年同期的單日新高，假期多個免簽目的地預訂量超過2019年三成。數據顯示，今年五一假期中國旅客將遍布全球逾1,000個城市，到國外的小城探索，因應日圓匯率下跌，日本更成為熱門目的地。隨着國際航班逐漸恢復，中國節日重新成為全球旅遊消費旺季。