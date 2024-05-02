塌陷公路剛排查隱患　專家：此前或有災害徵兆

廣東省梅龍高速公路茶陽路段附近周三（1日）發生塌陷，內媒周四（2日）指出，該公路上月底剛剛完成汛期高速公路邊坡安全隱患排查。該公路被譽為「粵東風景長廊」，去年也曾發生邊坡崩塌斷路事故。有專家認為，該處坍塌應該不是瞬間形成，此前可能有災害徵兆。

多名公路專家和資深業內人士指出，發生坍塌的正是維護高速公路路基穩定的邊坡，按坍塌體量來看，塌陷事故應該不是瞬間形成，相信徵兆已持續一段時間，因為按照高速公路的建設等級，該路段路基壓實度較高。根據官方此前公布的資料顯示，梅龍高速公路整體位於粵東北剝蝕丘陵區，此次出現的滑坡正是剝蝕丘陵地貌區域常見的地質災害之一。公路行業業內人士指出，由於這樣的剝蝕丘陵區土壤厚度不均勻，一些山坡處的土壤較薄，不利於植物根系發育，水土保持能力較差；加上丘陵地區坡度較大，水流速度較快，也會加劇水土流失。

當地上月降雨量較往年偏多325%，氣象台多次提醒注意防範地質災害，當地此前已應用無人機、預警平台監測邊坡地質災害。營運方廣東大潮高速公路有限公司曾表示，在今年汛期來臨前已對梅龍高速沿線開展多次深入的拉網式排查，並對隱患問題明確整改措施和期限。有專家指出，除了持續降雨導致的山泥傾瀉外，該路段邊坡上還設置了排水渠，也存在排水渠斷裂、雨水侵入山體使路基結構鬆軟，加上五一假期車流量較大，加劇坍塌事故的發生速度。