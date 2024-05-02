梅龍高速事故記者會全體默哀　官員向塌方地三鞠躬

廣東省梅州市周四（2日）召開新聞發布會，通報周三（1日）發生的梅龍高速公路路陷救援救治情況，通報最新死傷數字。發布會一開始，現場全體起立向遇難者默哀。梅州市應急管理局黨委書記溫勇登指出，該高速公路茶陽路段塌方災害發生後，陸續打通了三條救援通道，形成三個工作面，同步開展救援。廣東省公安廳技術專家王小波則指，將窮盡一切手段，以最快時間完成死者身份確認工作。

梅州市市長王暉表示，災害發生後，該市共調派應急、公安、消防、衞健、交通、通訊等各類救援力量577人，調集64輛各類救援車輛，對事故區域進行網格化救援，開展地氈式搜救，未發現危化車輛、客車等大型車輛。會上指出，事發後部分車輛燃燒，大部分被泥土掩埋，掩埋的土方量大，救援現場周邊地質條件複雜，長時間強降雨造成現場土壤含水高度飽和，救援過程中容易發生次生災害，相關工作仍在有序進行中。

梅州市另統籌安排衞健部門專班進駐救治醫院，開通傷者救治「綠色通道」，緊急調配救治專家和物資，共組織12名省級醫療專家、20名市級醫療專家、30輛救護車、200多名醫護人員開展多學科會診，採取針對性救治措施，盡最大努力救治傷者。

另外，廣東省委書記黃坤明同日早上來到集中收治傷者的梅州市人民醫院，關切詢問人員傷勢。他其後再到塌方路段搶險現場，察看災情和搜救進展，向搶險救援人員致以崇高敬意和衷心感謝，並與在現場坐鎮指揮的省委副書記、省長王偉中和搶險救援人員一道，面向塌方災害發生地三鞠躬，向遇難人員致以深切哀悼。