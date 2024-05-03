新能源公司窒息事故釀4死　報告建議追究高層刑責

山東省菏澤市一間新能源公司，去年11月發生窒息事故，共造成4人死亡，直接經濟損失約717.9萬元人民幣（約775萬港元）。內媒周四（2日）報道，調查報告指涉事公司違規施工、違規作業、盲目施救肇禍。

事發於去年11月9日下午5時19分，菏澤定陶鑫怡新能源有限公司作業人員在供熱管道閥門檢查井內進行排氣作業時，管道內氣體直排到井內導致作業人員張以順窒息暈倒，另外3人實施救援時也倒地，經搶救無效死亡。事故調查組認定，該起事故的直接原因為施工單位違反規定，未按施工圖設計施工，擅自在閥門檢查井內增設排氣管；作業人員違反規定，入井排氣作業前未進行強制通風和危險氣體檢測，作業中未佩戴安全防護裝備未實時檢測氣體濃度；排氣作業將供熱管道內氧含量極低的有害氣體直排到井內，導致作業人員窒息。此外，救援人員未採取安全防護措施盲目施救，造成死亡人數擴大。

4名死者對事故發生負有直接責任，但因已在事故中死亡，免予追究刑事責任。鑫怡公司營運部副部長劉永生、鑫怡公司法定代表人王子怡等4人涉嫌重大勞動安全事故罪，報告建議由司法機關追究刑責；另對菏澤市定陶區綜合行政執法局公用事業科科長王琳琳等22人給予黨紀政務處分和組織處理；責成菏澤市定陶區委、區政府，菏澤市城市管理局、菏澤市住房和城鄉建設局分別向菏澤市委、市政府作出深刻書面檢查。