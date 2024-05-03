網購迪士尼套餐門票貨不對辦　買家索償不遂反遭威脅

浙江省杭州市張女士近日在淘寶一家金牌店舖花了7,700多元（人民幣，下同，約8,440港元），購買了多套上海迪士尼樂園門票連快速通道和導遊陪同的豪華套餐。惟遊玩當天，導遊聲稱無法激活快速通道票，只能排普通通道。張女士其後報警要求網店賠償損失時，不但遭拒絕，還被網店威脅。

內媒周三（1日）報道，張女士上月22日在淘寶店「上海迪斯尼票務」下單，購買了3套豪華套餐及1套普通入園門票，入園日期為4月29日。其中，豪華套餐每套售價2,380元（約2,600港元），包入園門票、12項遊玩項目快速通道、導遊服務等。入園當日早上，一名陳姓導遊要求張女士當場對淘寶訂單確認收貨，並給予五星好評才帶領進園。入園後，陳姓導遊又要求張女士在淘寶申請退款再私下交易，但她拒絕。當玩至第3個項目，她發現無法利用快速通道服務，於是報警，並要求網店全額退款並補償住宿費。惟網店負責人萬某不但拒絕賠償，還派人跟着張女士一家，威脅「看你們怎麼玩」。

內媒發現涉事網店被評為金牌賣家，該店只上架了一條迪士尼票務商品連結，顯示已銷售700件。北京市中聞（長沙）律師事務所律師劉凱指出，涉事商家宣傳提供快速通道服務的尊享卡，實際未提供服務，已涉嫌構成虛假宣傳，甚或消費欺詐。他提醒消費者遇到這種情況，應先收集保留好相關證據，如購買紀錄、溝通紀錄，然後根據具體情況採取相應的維權措施。