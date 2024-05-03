福建海警巡金門附近海域　大陸17軍機越中線

台灣國防部周五（5月3日）公布，過去一天偵獲大陸軍機26架次、軍艦5艘次在台海周邊活動，其中17架次逾越海峽中線，部分配合軍艦執行聯合戰備警巡，越中線範圍進一步擴大。福建海警同日於金門附近海域進行常態執法巡查，是大陸海警一周內第二次。

周四（5月2日）下午4時許起，解放軍蘇30戰機、空警500預警機及無人機等各型主、輔戰機陸續現蹤，其中10架次曾逾越中線及其延伸線，進入台灣北部、中部及西南空域，配合軍艦執行聯合戰備警巡。有進入台灣北部空域的軍機，距基隆只有約41海里、距鵝鑾鼻48海里，僅需3到5分鐘就可進入台北市上空。台媒指，此舉顯然是大陸針對台灣即將到來的總統就職禮加大力道。

福建海警對上一次在金門附近海域執法巡查是在周一（4月29日），大陸海警當時通報稱，福建海警上月以來組織艦艇編隊持續加強金門附近海域執法巡查，進一步強化有關海域管控力度，切實維護包括台灣在內的中國漁民合法正當權益和生命財產安全，有力保障廈金海域正常航行和作業秩序。大陸官媒指，福建海警局執法船隻愈發日常地在金門附近海域亮相，台當局炮製出來的所謂「禁止、限制水域」說法不攻自破。