中俄針對台灣問題聯演　美調整計劃應對

美國國家情報總監海恩斯（Avril Haines）周四（2日）出席參議院軍事委員會有關全球威脅的聽證會，指出美方首次看到中國與俄羅斯針對台灣問題開展聯合軍演，意識到這是中國希望與俄合作之處，包括可能對台動武。美國國防情報局證實，正調整計劃及檢視部隊結構，應對一旦要與中俄同時作戰的情況。

海恩斯表示，中俄在政治、經濟、軍事及科技領域的互動日益緊密，促使美國政府制訂新的計劃，安全部門及機構正致力應對中俄日益加強夥伴關係帶來的影響。她認為中國將繼續利用軍事力量威脅鄰國，預期解放軍將部署新科技，加強聯合作戰能力，並尋求加強核武及網絡實力，同時試圖分裂美國在歐洲和印太的盟友。她另提到，中國向俄提供軍民兩用零件和材料，令俄烏戰爭向俄傾斜，戰火不太可能很快結束。

國防情報局局長克魯塞（Jeffrey Kruse）在聽證會上證實，國防部正檢視計劃及部隊結構，以納入與中國作戰同時意味與俄衝突的可能性，與俄開戰也可能要應對中國戰線。他直言，即使中俄軍隊不具協同作戰能力，他們也一定會合作，美方需將這點納入部隊結構考量。