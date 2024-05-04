為網戀女友豪花51萬人民幣　男子求愛不遂投江自盡

來自湖南的21歲男子透過網絡認識了一名在重慶的27歲女子，並與對方發展出網戀關係，為討好「女友」，男子兩年間省吃儉用為對方花費51萬元（人民幣，下同，約56萬港元）。詎料男子近日被對方告知，從未真正對他有好感或感情。男子絕望之下投江自殺。

名為「可可睡不着」的網民自稱是男死者姊姊，發布多張弟弟與女友的聊天截圖及轉帳紀錄。她透露，弟弟為了賺錢供女友花費，日以繼夜接單代打遊戲，每天打上10小時，一日只吃兩餐飯，每餐只點10多元（約11港元）的外賣。死者姊姊又稱，弟弟除給女友轉帳和購物，又讓對方開花店，但弟弟死前一個半月，女方都拒絕見他。弟弟心灰意冷下，自殺前向女友轉帳6.6萬元（約7.3萬港元），並註明「自願贈予」，惟依然未獲回應。

有網民稱，男子死後，女方沒有感到內疚，反而在短片平台發布自拍照，並只關心自己的花店，更用男方的錢到各地旅行。而事件經發酵後，女子發文道歉，指網傳她花費男死者的金額並非事實，她已跟死者家屬和解，並退回部分金錢。不過死者姊姊認為女子只是在網民壓力下，迫於無奈才道歉。