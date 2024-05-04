南方新一輪強降雨　內地排查基礎設施風險隱患

內地中央氣象台周六（4日）繼續發布暴雨黃色預警和強對流天氣藍色預警，至下周日（5日）上午，江西中南部、廣西中北部、廣東中部和西部等地部分地區將有8至10級雷暴大風或冰雹天氣，其中廣東中部等地局部地區最大風力可達11級。國家防災減災救災委員會發布通知，部署各地基礎建設災害風險隱患排查處置工作。

水利部發布消息稱，預計周五（3日）至下周日，西南東部、華南、江南、江淮南部及湖北等地將有一次移動性強降雨過程，以大雨到暴雨為主，局部地區將有大暴雨。受此影響，珠江流域西江、北江、粵西沿海諸河及珠江三角洲，長江流域洞庭湖鄱陽湖水系，福建閩江上游等河流將出現漲水過程，暴雨區內部分中小河流可能發生超警以上洪水。該部門開會研判當前汛情形勢，自周五開始對江西、湖南和廣西啟動洪水防禦Ⅳ級應急響應，廣東亦維持此等級。

內地持續暴雨帶來水浸、山泥傾瀉和路面坍塌等問題，應急管理部周六發布消息稱，有關部門發布通知，要求針對持續大範圍降雨地區及北方多雨地區、高速公路、鐵路沿線、旅遊景區等關鍵領域，全面開展風險隱患排查處置。高速公路需注意沙土地基的鬆動問題，排查是否出現塌陷沉降、積水積澇等安全隱患；鐵路沿線要重點排除山洪、泥石流、山泥傾瀉等災害風險；旅遊景區則需排除大型遊樂設施、山洪溝道、危岩崩塌等問題。廣東周四（2日）起，已開展公路、鐵路和水路地質災害隱患拉網式大排查。