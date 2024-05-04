省委書記視察險情路段　促做好塌方災害善後處置

廣東省梅龍高速公路茶陽路段周三（1日）發生的塌方事故已造成48死，3人DNA在進一步比對確認，另有30人受傷。事發後有老人下跪攔車，表示不能眼睜睜看着其他車掉下坑。廣東省委書記黃坤明周五（3日）前往梅州的險情路段、水毀道路修復整治和在建道路施工現場視察，要求高效有序做好塌方災害救援救治和善後處置，全覆蓋無死角開展搜救工作。

受前期強降雨沖刷，位於梅州市梅縣區隆文鎮流芳村的省道S223線某路段出現溜方和滑坡現象，黃坤明來到察看險情和處置進展，叮囑當地加派力量強化值守和巡查管護，做好封控管理，及時採取除險加固措施。他另再到省道S223線某軟基路段及改建工程現場，要求開展修復整治及強化排水、加固等安全防護措施。在督導檢查中，他指出廣東近期大範圍持續性強降雨，土壤含水高度飽和，山洪、地質災害風險高，要全面排查風險隱患，着眼長遠強化系統治理，持續改進道路監測巡查和日常養護機制。

內媒連日採訪在塌方事故中的救人英雄，其中年過六旬的老翁黃建度一家人，在事發當日恰巧駕車途經該路段。黃建度眼看單靠揮手示意無法攔停其他駛至深坑前的車輛，現場又沒有任何東西拿來阻攔，毫不猶豫地在快車道中間跪下，用整個身體攔車。有車主見狀探出頭喊「不要命了」，他趕忙解釋，對方得知真相後連聲感謝。當再回憶起當晚，他哽咽直言這樣做是「顧不上想那麼多」。