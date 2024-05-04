網民點奶茶祭奠知名遊戲玩家　門店送白開水捱轟

內地遊戲圈一名知名代練（幫其他玩家打機的職業）近日在重慶跳江自盡身亡，多地網民通過應用程式下單點外賣祭奠，惟有茶飲店被揭送來的是白開水，也有漢堡店送來「空包」，引起爭議。該茶飲店回應稱，已要求涉事門店開除負責員工，並按照門店管理制度扣除門店保證金，依規與其閉店解約。惟死者的姊姊事後表示，弟弟的遺體已火化，亦希望大家不要再往大橋送外賣，「怕會影響交通」。

21歲王者榮耀遊戲代練「胖貓」傳出被網戀女友長期精神操控，騙取他辛苦賺的51萬元人民幣（約55萬港元）後遭冷暴力、分手，最終崩潰跳江自殺。不少網民點漢堡祭奠「胖貓」，結果被爆出商家送空包。重慶渝中區市場監督管理局工作人員周五（3日）表示，已接到多個電話投訴此事，建議消費者提供單號以及拆開空包的證據，向消費者協會反映，再分配給轄區的各個市場監督管理所核查，當局也會繼續跟進此事。涉事店家華萊士客服同日回應稱，正在了解情況，外界後續可關注其官方帳號訊息。

連鎖茶飲店茶百道亦被揭網民為祭奠點的外賣奶茶變成開白水，周五發聲明稱得知「胖貓」的遭遇後，深感痛心和遺憾。調查發現，重慶魯祖廟門店當日凌晨1時許密集接到若干外賣訂單，收餐地址訊息均為「長江大橋」。當時店內唯一夜班店員聽信個別取餐者「必須快速出餐」、「其他品牌都是裝的白水或空包」等表述，擅自使用純淨水出餐，涉及約40個訂單，聲明稱對此感到無比震驚和氣憤，將以「胖貓」之名向四川省青少年發展基金會捐款100萬元人民幣（約109萬港元）。