在新加坡販賣山寨蘋果手機　3名中國漢入獄

新加坡傳媒周五（3日）報道，3名中國籍男子帶同山寨版蘋果和三星手機，持社交准證（social visit pass）入境當地後，以相似的作案手法把手機出售，受害人發現上當後紛紛報警，3人周四（2日）被判入獄。

三名被告分別是潘偉奇（29歲）、李嘉鑫（41歲）以及蘇國華（49歲）。他們分別被控一項欺騙罪，法庭文件未有揭露他們是否是同伙。案情指，今年3月8日，潘偉奇飛抵當地，同月17日在梧槽地鐵站接近一名男受害人。潘偉奇向對方稱有便宜手機要賣，還出示了一張偽造的發票，說手機是從白沙浮廣場蘋果專賣店買的。

潘偉奇開價600元（坡元，下同，約3,474港元），出售一部假的iPhone 14 Pro Max和一部假的三星手機給對方。受害人之後去手機店購買充電器，才發現手機都是山寨品，憤而報警；被告同月20日被捕。李嘉鑫和蘇國華以類似犯罪手法，向當地市民出售假手機。據悉，李嘉鑫以200元（約1,158港元）的價格在中國購買假手機，再到當地轉售。潘偉奇、李嘉鑫和蘇國華最後分別被判囚9周、10周及一個月。