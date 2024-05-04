河南大學大禮堂失火屋頂坍塌　警拘負責人

具有百年歷史的河南大學明倫校區大禮堂周四（2日）晚間發生火災，房頂基本崩塌。事發於施工期間，雖未造成人命傷亡，但該建築曾被列為第六批全國重點文物保護單位，涉事大禮堂亦包括其中，引來關注。河南省消防安全委員會辦公室周五（3日）回應稱，相關責任人已被警方控制，多部門成立聯合調查組開展提級調查，盡快查明原因，依法追責問責。

現場照片可見，大禮堂被火燒過之處呈現焦黑狀。有校方工作人員表示，大禮堂已施工近4個月，起火原因疑與施工隊人員在禮堂內部休息有關，「火是從內部燒起來的，等外部看到明火時，火勢已經很大了」。事發翌日，有多名保安在校門處值守，勸阻遊客或其他車輛入內，有學生試圖駕駛電動單車回校也被阻止。大學校門外牆貼有一份由該校保衞處發出的通知，稱因特殊情況校區暫不對外開放。有被阻入校的學生表示，假期期間學校沒有課程安排，部分學生已離校返鄉或外出，所以火災目前對學生課程學習影響較小。

負責修繕該大禮堂的公司為北京同興古建築工程有限責任公司，所涉合約金額435.6萬元人民幣（約476萬港元），施工期限180天，必須在上月7日前全部完成，但不知為何至今尚未完工。內媒周五報道稱，涉事公司先後中標全國多地文物保護單位修繕工程，包括故宮博物院相關文物建築保護修繕工程等，去年3月曾被北京市東城區消防救援支隊以「在建設工程內設置宿舍，未進行內部防火檢查」為由作出行政處罰。