在英中國人遇敲詐勒索增加 華使館籲加強防範

中國駐英國大使館微信公號周六（4日）發文，指一段時間以來，在英中國公民遭遇敲詐勒索、綁架、財物盜搶、網絡詐騙、交通事故等案件呈明顯上升趨勢，提醒在英和計劃來英中國公民注意加強安全風險防範，確保人身財產安全。

貼文中提醒在英中國公民，前往人流量較大的商業街區、知名景點等區域應提高警惕，盡量不攜帶貴重物品和大額現金，慎防財物遺失或遭盜搶，重要證件提前留存複印本和電子版備用。文中提到，不法分子常冒充公檢法機關、駐外使領館、電訊公司、速遞公司、英國醫院工作人員等詐騙，呼籲不要輕信不明來電、短訊、連結，不向陌生人提供個人資料，不貿然轉帳匯款。

使館亦呼籲，切勿購買、攜帶違禁物品或從事洗錢、博彩、賭博、非法移民中介等違法犯罪活動，要依法真實申報並足額繳納稅款。此外，自駕出行應避免超速、酒駕、疲勞駕駛等，合理規劃旅行日程並提前告知家人，遠離發生騷亂及人員密集場所。擬來英中國公民應提前了解入境規定，確保自己符合條件，積極考慮購買旅行人身意外保險，遇突發事故要及時向當地警方報案，並可聯絡中國使領館求助。