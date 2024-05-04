遭指控干涉加國大選　華使館：徹頭徹尾的政治謊言

加拿大外國干涉委員會周五（3日）公布官方調查，指初步顯示中國曾試圖干預加拿大最近的兩屆大選，但行動沒影響整體結果或破壞選舉的公正性。中國駐加拿大大使館回應指，中國干涉加拿大內政是徹頭徹尾的政治謊言。

領導調查的魁北克省法官霍格（Marie-Josee Hogue）在初步報告中指。雖然可能有多個國家試圖干預加拿大選舉，但安全官員指出中國是「最主要的外國干預者」。她說，中國沒有特定支持哪個政黨，它所關注的是有利於北京的政治和立場。報告提及據稱受到中國干預的地方選舉，包括在多倫多的一場提名競選，中國或協助安排大巴接送學生前往投票，以幫助北京屬意的一名自由黨候選人獲得選票。

霍格說：「我不能排除某些個別選區的選舉結果受到外國影響的可能性。但似乎涉及的選區數量相對較少，外國干預的最終影響仍無法確定。」她也說，外國干預一旦公開，很可能會破壞加拿大人民對選舉制度的信任。去年多間加媒引述情報備忘錄稱，中國的干預可能幫助某些自由黨候選人當選。加拿大總理特魯多隨後下令進行調查；最終調查報告定於12月31日發布。

對此，中國駐加拿大大使館同日批評報告再次老調重彈，污衊中方干涉加內政，抹黑「中國是加拿大面臨的最持久、最老練的外國干涉威脅」，中方對此表示堅決反對和強烈不滿。大使館批評調查報告充滿意識形態偏見，邏輯不清，證據不明。這種自相矛盾的表述根本經不起任何推敲，完全是在刻意蒙蔽誤導公眾，極其不負責任。

大使館指，長期以來，加方在台灣、涉疆、涉藏、涉港等涉及中國核心利益問題上粗暴干涉中國內政，明裡暗裡縱容支持分裂活動，破壞中國安全穩定。這些都是清清楚楚、有據可查的事實。誰才是外國干涉的受害者一目了然。中方敦促加方不要再玩倒打一耙、賊喊捉賊的把戲，尊重事實，摒棄意識形態偏見，立即停止對中方的無端攻擊抹黑。