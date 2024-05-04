五一長假遊客攻陷多地　景點人多滯留促退票

內地五一長假已踏入回程階段，北京繼續蟬聯全國熱門旅遊目的地榜首，故宮和國家博物館等景點出現一票難求的情況，門票全數售罄，預約爆滿。河南新鄉寶泉旅遊區近日亦因人潮過多，有遊客被迫滯留景區，很多人只能徒步走十幾公里路下山。大批遊客高呼退票，寶泉旅遊區發布致歉信，提出補償措施。

新鄉寶泉旅遊區周四（2日）有大批遊客滯留，有人在途中近兩小時未能向前移動，旅遊體驗十分差，要求景區退票。寶泉旅遊區當晚回應稱，凡是當日受影響的旅客均可憑購票證明，在今年任意一天再免費遊玩一次，且可帶一人免費同遊。景區周五（3日）發布景區預約已滿的公告，不接待未成功預約門票的遊客。此外，上海外灘在長假期間日均接待逾50萬人次，有遊客抱怨如廁排隊一小時。負責環衞的公司周五回應稱，原本外灘約兩公里內有5個固定公共廁所，可滿足日均10萬人使用，但在長假期間供不應求，事後已臨時設置3個廁所供遊客使用。

不少網民分享遊玩景點時人山人海的盛況照片，湖南長沙、江蘇南京、常州和山東濟南等地的景點人頭湧湧，笑指似是聚集軍隊，攻打各大熱門旅遊城市。廣西灕江近日引來大批遊客到場，乘搭竹筏遊玩，網傳照片顯示整條江面滿布竹筏。有網民笑稱「知道的我是來旅遊的，不知道還以為周瑜調集江東水軍攻陷水泊梁山」。甘肅敦煌的鳴沙山上亦有大批遊客到場，有網民抱怨走兩步路需等5分鐘，「人多得就像千萬大軍攻打匈奴」。