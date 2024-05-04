五一假期迎返程高峰　內地鐵路料今發送1735萬人次

周六（4日）是五一假期第4天，旅客出行需求旺盛，鐵路客流迎來返程高峰。中國國家鐵路集團有限公司公布數據指，周五（3日）全國鐵路發送旅客1,675.4萬人次，鐵路運輸安全平穩有序。全國鐵路客流周六持續保持高位運行，預計發送1,735萬人次，增開1,149列旅客列車。

截至周六早上的鐵路12306數據，當日北京、上海、廣州、成都、杭州、武漢、深圳、西安、南京、鄭州等熱點旅遊城市，以及北京至上海、西安至成都、廣州至南寧、北京至呼和浩特、北京至瀋陽、長沙至武漢等熱門區間客流相對集中。

交通運輸部路網中心表示，高速公路網仍將保持高位運行狀態，受到假期返程影響，預計周六下午4時至6時公眾出行相對集中。G0425廣澳高速公路廣東中山段、G40滬陝高速公路上海段、G15瀋海高速公路江蘇南通段、G2513淮徐高速公路江蘇徐州段、G5513長張高速公路湖南益陽段等流量高峰時段可能會出現車輛擠塞慢行，湖南、江西、貴州、廣西、廣東等地出行亦可能受暴雨天氣影響。公安部交管局提醒司機安全行車、文明駕駛，將嚴查突出交通違法行為。