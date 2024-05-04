關注華洗錢活動擴大　美部門採取行動應對

美媒周六（4日）報道，美國多名官員本周在國會聽證會上講述中國的洗錢組織如何通過各種手段，從10年前不為人所知到如今成為全球洗錢活動的主導力量，也是墨西哥販毒集團的首選洗錢組織，並在美國的鴉片類藥物芬太尼危機中扮演關鍵角色。美國國會與行政部門正採取行動，應對這些組織帶來的威脅。

美國國土安全部國土安全調查局打擊跨國有組織犯罪的代理助理主任馬約拉爾（Ricardo Mayoral）指出，財政部2018年以來就發現在洗白毒品販賣收益方面，中國的洗錢組織日益盛行。聽證會上指出，這些組織有與外界隔絕、組織架構分散等優勢，威脅愈來愈大，而中國實施的嚴格資本控制政策促使當地地下銀行系統和洗錢組織提供的服務得到更多利用，便利墨西哥販毒組織藉此洗錢。

聽證會又提到，中國的洗錢組織手法花樣繁多，並利用高科技掩飾，僱用為別人轉移或處理非法資金的「錢騾」，以及和銀行內部人士為其洗錢。官員指出，由於中國的洗錢組織擁有獨特能力，可將網絡分門別類，從移居世界各地的華人社區內部招募人員，並有能力利用監管漏洞並迅速改變運作方法。緝毒局認為，中國的洗錢活動將繼續擴大。