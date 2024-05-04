次輪貿易談判結束　台爭取遭大陸打壓水果輸美

台美新一輪貿易談判周五（3日）落幕，台行政院經貿談判辦公室總談判代表鄧振中表示，台灣爭取鳳梨、杧果、肉鬆與香腸出口到美國，由於鳳梨和杧果遭遇大陸經濟脅迫，故希望美方加速核准。雖然美方未能承諾何時批准，但他相信對方已收到清楚訊息。

台美21世紀貿易倡議第二階段談判議題聚焦農業、勞動與環境，去年8月在華盛頓首次實體談判，次輪經過5天馬拉松式談判，周五在台北落幕，鄧振中當晚與副總談判代表楊珍妮共同舉行記者會說明進展。台美雙方討論如何深化貿易與環境議題合作，包括推動綠色企業等；在農業議題立場相當一致，希望透過科學、風險管理、公開透明法規促進雙方農產品貿易；勞動議題則最困難，今次僅讓雙方相互了解相關勞動法規。

對於台灣爭取加入《跨太平洋夥伴全面及進步協定》（CPTPP）的進展，鄧振中稱有些私下討論，但沒有納入議程中，未討論到加入方成立工作小組問題。美方日前公布對外貿易障礙評估報告，關切台灣要求落實豬肉產品原產地標示等做法，是不正確地暗示美豬產品存在食安疑慮，外界擔心美方會以放寬瘦肉精標準作為台灣水果出口的交換條件。鄧振中指出，美方如想說服台灣標準過於嚴格，必須提出不損害健康的科學證據，鑑於台灣正在政權交接階段，他認為此議題敏感，應避免討論。