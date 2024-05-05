台前外交官多次性騷擾女下屬　監察院通過彈劾

台灣監察院上周六（4日）發布新聞稿，通過駐南非代表處前副參事呂志堅多次性騷擾女下屬彈劾案。監察院調查指，呂男利用公務上的權勢及機會，多次對同部門的一名女下屬做出有性意味的言行，造成敵意性、冒犯性的工作環境，其性騷擾行為亦侵犯女方的人格尊嚴，並嚴重影響外交人員的聲譽及形象，情節重大，監察院通過彈劾。

據監察院調查報告指，呂男於2022年至2023年5月間，多次對該駐處的女下屬性擾擾，除多次強抱外，還對外人聲稱女方是「my wife（我的老婆）」。監察院日前核實其性騷擾行為，認為男方違反公務員服務法情節重大，依法提案彈劾，並移送懲戒法院審理。據監委葉宜津、王美玉調查發現，呂男曾在健身房抱住女下屬，又曾在按摩店與對方共處一室，且將衣物全部脫掉僅穿一條內褲接受按摩，又建議女方也脫衣接受按摩。

彈劾案文顯示，呂男的上述行為均令女方感到不舒服、緊張害怕，最終選擇隱忍不發，但男方行為愈趨惡劣，令她忍無可忍，最終在今年6月15日向該駐處提出申訴。監委調查時，呂男承認行為失當，辯稱擁抱是基於禮貌和開玩笑。惟監委認為他的行為已出現重大過失，遂通過彈劾。

駐台記者宋江誠報道