德外長不排除　派海軍護衞艦穿過台海

歐洲國家在美國推波助瀾下，面對俄羅斯全面入侵烏克蘭，仍然針對中國向印太地區派遣兵力，宣示航行自由及維護基於規則之國際秩序。德國即將向印太地區派遣海空部隊巡航及演習，由一艘護衞艦及一艘補給艦組成的海上編隊周二（7日）啟航；德國外交部長貝爾伯克上周六（4日）表示，不排除德方軍艦穿越台灣海峽。

根據德國聯邦國防軍公布的資料，印太部署行動是德國海軍今年最重要的防務外交及提升安全合作項目，行動今年5月開始，歷時7個月至今年12月，參與的軍艦分別是護衞艦巴登符騰堡號及補給艦法蘭克福號；德國傳媒上周六報道，這兩艘軍艦周二從本土基地出發後向西方航行，橫越大西洋並取道巴拿馬運河進入太平洋。從德國聯邦國防軍發布的行動示意圖可見，這支海上編隊的航行指示方向是指向南海。

貝爾伯克上周六在新西蘭訪問期間表示，不會事前公布德國海上編隊的具體航行路線，但強調和平通航的權利適用於台灣海峽，以及所有可以相提並論的海域，供德方艦艇及其他船隻航行。德國海軍上次執行類似部署行動是2021年，參與軍艦為護衞艦巴伐利亞號，但它在太平洋航行期間避開台灣海峽。德國傳媒指出，美國、英國、法國曾經派遣軍艦過航台灣海峽，但穿越台灣海峽可以被中國視為挑釁舉動。

德國聯邦國防軍指出，巴登符騰堡號及法蘭克福號在印太地區期間，訪問德方戰略夥伴的港口及參與數場多國海軍演習，包括美國主導的「重頭戲」、在夏威夷群島舉行的代號「環太平洋」多國軍事演習。此外，上述兩艘德國軍艦將在東海參與執行聯合國對北韓制裁的監視活動，並在印度洋西北部海域參與歐盟海上展現活動。

德國聯邦國防軍承認，俄烏戰爭使德國海軍需要優先重視本土及同盟防務，艦隊主要在北約北翼海域活動。惟面對這些必要、針對北約集體防務的改變，德國海軍也致力於保持全球視野，把自身定位為「立足於地區、致力於全球」，因此向印太地區派遣海上艦隊，展示作為德國外交及安全政策的靈活手段。此外，德國作為貿易國家，最重視船運航道的自由及安全，德國海軍準備好維護基於規則之國際秩序。

與此同時，德國空軍今年6月至今年8月聯同西班牙空軍及法國空軍，展開代號「太平洋天空」的印太地區部署行動，德方派遣12架旋風戰機、8架歐洲颱風戰機、4架A400M運輸機、4架直升機，在美國阿拉斯加州及夏威夷州、日本、澳洲、印度訓練及演習。這是德國空軍繼2022年「快速太平洋」行動後重返印太地區，「太平洋天空」旨在提升作戰能力，證明能夠在緊急情況下執行基於規則之國際秩序的原則。