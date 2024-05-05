知名遊戲玩家感情破裂投江自殺　網戀女友拍片鞠躬道歉

內地遊戲圈的知名代練（幫其他玩家打機的職業）「肥貓」平日節衣縮食，為網戀女友譚竹豪花51萬元（人民幣，下同，約56萬港元），最終換來分手下場，隨後在重慶長江大橋投江自殺身亡。他的網戀女友曾發文否認欺騙男方的感情和金錢，更直言無法接受對方出事的事實，更受到網絡暴力，精神狀態出現嚴重問題。近日有自稱是譚竹的女子拍片以90°鞠躬道歉，後悔沒有好好珍惜肥貓，辜負對方的真心感到對不起。

事件爆出後，譚竹近兩日頻繁更新貼文，多是表達對肥貓的懷念和自己的自責與罪惡感。其中上周六（4日）她在社交平台發布一張診斷報告，半個月內曾3次到醫院精神科求醫，每晚失眠只有靠藥物和酒精才能入睡，醫生診斷為中度抑鬱。原來譚竹事前曾發布一份聲明，在肥貓去世後趕到非常自責，曾把自己關在房間內，最後靠家人勸說下出門散心才漸漸好轉。譚竹事後願向肥貓的父母退還近13.7萬元（約15萬港元），包括男方支持她開店的費用和臨終前的轉帳，希望對方父母到警局簽署和解書。

惟肥貓的親姊在直播中數次哽咽，怒斥女方根本就不愛弟弟，指他為接單賺錢註冊36個遊戲帳號，陪其他玩家玩一局遊戲只賺20元（約22港元），準備聯絡律師為他討回公道。譚竹則表示，近日受到男方家人和朋友的辱罵和騷擾，網絡更充斥謾罵的言論，強調肥貓姊姊的行為已造成輿論壓力，後續若此事繼續發酵，將循法律途徑保護權益。針對上述道歉短片，有網民質疑是AI人工智能合成的，並非是譚竹本人，片中女子鞠躬期間更有美顏失效的情況，懷疑有網民為「蹭熱度」所致。