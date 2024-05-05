4條高鐵線路下月起調價　國鐵：正常市場行為

內媒周日（5日）報道，6月15日起，武廣高鐵、滬杭客專等4條高鐵線漲價，加幅近20%；與此同時，有多條鐵路最低票價降低，最大折扣下探至5.5折。對於調價行為，國鐵集團負責人回應稱是「正常市場行為」。對於後續服務質量是否也會進一步提升，負責人表示「敬請期待」。

鐵路12306官網近日發布調價公告，指從下月15日起，對京廣高鐵武廣段、滬昆高鐵滬杭段、滬昆高鐵杭長段、杭深鐵路杭甬段上運行的時速300公裡及以上動車組列車公布票價進行優化調整，並根據市場狀況，區分季節、日期、時段、席別等因素，建立靈活定價機制，實行有升有降、差異化的折扣浮動策略。

以杭深鐵路杭甬段舉例，杭州東站到寧波站二等座6月15日起公布票價為85元（人民幣，下同，約91.7港元），較目前的公布票價71元（約76港元），上漲約19.72%。滬昆高鐵滬杭段舉例，上海虹橋站到杭州東站二等座6月15日起公布票價為87元（約93港元），較目前的公布票價73元（約78.8港元），上漲約19.18%。

不過，公告中也列舉了多個最低票價降低的例子。據武廣鐵路客運專線有限責任公司發布的武廣調價公告顯示，如武漢站至廣州南站的二等座最低票價為304元（約328港元），較現票價低約34%。據滬杭鐵路客運專線股份有限公司發布的滬杭調價公告顯示，如上海虹橋站至杭州東站的二等座最低票價為48元（約51.8港元），較現票價低約34%。

內媒指出，距離上一次高鐵提價已過去一年。此前，2023年5月30日起多個高鐵動車票價優化調整，其中包括對柳南客專、膠濟客專、南廣高鐵上運行的動車組列車公布票價進行優化調整，以及對寧杭高鐵、滬寧城際上運行的時速300公里及以上動車組列車公布票價進行優化調整。據記者計算，當時公布票價漲價幅度在10%至20%左右。