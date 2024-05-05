傳清華校友校外聚餐逾百人食物中毒　疾控部門介入調查

內媒周日（5日）報道，網傳一封建議書指出，上月底清華大學113周年校慶期間，多地校友參加校慶活動後，前往校東南門外某餐廳用餐，結果逾百人食物中毒。上周五（3日）北京市海淀區疾控中心一工作人員透露，針對此事已介入調查。上周六（4日）有網民指出，北京市場（監督）管理局和北京疾控開始了一輪大面積調查取證。

《致全體校友及在校師生建議書》提到，返校期間，有材料系1989級、化工系2000級、計算機系2004級、校手球隊等多個單位及部分校友個人，先後前往校東南門外某餐廳用餐。大家在該餐廳用餐的相同潛伏期後，多人出現食物中毒症狀，包括嘔吐、腹瀉、發熱、腹部不適、乏力、肌肉痠痛等。截至5月1日晚，已統計到102人出現了上述症狀。至撰文之時，仍有十多名校友需長時臥床和治療，包括年逾六旬的老人。

有清華大學校友上周六向內媒記者透露，已向北京市場監督管理部門舉報，疾控中心也已經介入此事。他還提到，「餐廳不僅沒有道歉，而且敷衍了事不作為，完全沒有對食品安全、客戶的身體健康有著基本的尊重，缺失職業操守，很難想像這樣一家餐廳能夠在北京五道口經營這麼多年」。

關於解決方式，建議書中提到，在（海澱）區市場監督管理局的現場調解下，多次與餐廳進行溝通。餐廳目前僅退還了部分人員餐費；但在賠償受害者的醫藥費、誤工費等其他款項，以及撤查原因等方面，未能達成一致。有記者指出，大眾點評平台上顯示，涉事餐廳已暫停營業。