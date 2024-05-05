近5年來　中國對法國進出口年均增長5.9%

中國海關總署最新數據顯示，2019年至2023年，中國對法國進出口年均增長5.9%。今年一季度，中國對法國進出口1272.2億元（人民幣，下同，約1,373.2億港元）。

在農產品方面，法國是中國在歐盟的第一大農產品進口來源國。2023年，中國自法國進口農產品469.5億元（約506.8億港元），較2019年增長50.5%；今年一季度進口值接近100億元（約107億港元）。愈來愈多的乳品、豬肉、紅酒，從法國農場來到中國百姓餐桌。在消費品領域，5年來，中國自法國進口消費品年均增長12.3%。其中，化妝品、箱包、首飾、服裝、鐘錶等進口年均增速都超過兩位數。與此同時，中國產品也愈來愈受到法國民眾喜愛。5年來，中國對法國出口消費品年均增長3.9%。今年一季度，中國家電、手機、家具、玩具對法國出口分別增長30.6%、27%、24.3%、28%。

在高技術產品領域，法國是中國飛機和航空器零部件的主要進口來源國，5年來佔中國同類產品進口比重保持在3成左右。此外，中法兩國科技創新合作正在進一步拓展。5年來，中國自法國進口材料技術產品、生物技術產品、集成電路年均分別增長38.8%、13.9%、14%；今年一季度，上述產品進口增長均超過兩位數。