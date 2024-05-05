河南大學大禮堂火災　多地開展文物建築隱患排查

具有百年歷史的河南大學明倫校區大禮堂上周四（2日）發生大火，造成全國重點文物保護單位的部分屋頂坍塌損毀，引起各界關注。國務院安委會周日（5日）宣布對該事故掛牌督辦，將派督辦組到當地指導河南省調查組工作，盡快查明事故原因，並嚴肅追責問責。事故發生後，全國多地近日緊急啟動文物安全隱患排查整治，包括岳陽樓、岳陽文廟等歷史建築。

河南商丘文廣旅局上周五（3日）發布消息稱，為吸取此次火災事故教訓，強化文物安全工作，該部門派員對全市文物及文保單位進行安全隱患檢查督導，包括博物館、歸德府城牆、歸德府文廟、穆氏四合院等實地查看，重點檢查文物建築保育現況、文物建築內及周邊環境狀況、消防器材配置、消防演練及當值的情況。該部門亦召開全市文物安全隱患排查整治工作會議，要求開展隱患大排查大整治，重點對市級以上文保單位、博物館和文物庫房、文物工地等進行安全隱患排查整治。

福建廈門市消防上周五亦進行轄區內文物安全專案檢查，重點檢視大嶝、鳳翔、民安、香山等鎮街的文物建築使用情況、文物保護和管理情況、疏散通道和安全出口是否暢通、消防器材保養紀錄、文物安全責任公示牌設立情況等。山東省文化旅遊廳副廳長劉少華上周六（4日）到萬字會舊址濟南母院修繕工程現場，進行文物保護工程督導檢驗。河南大學黨委書記盧克平以往曾表示，大學文物建築多為磚木結構，大多面臨老化、腐蝕、潮濕等嚴重問題，有些問題至今沒有根本解決措施，處於治標不治本的狀態，文物建築正在形成不可逆的損毀。