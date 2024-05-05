賴清德第6波新任內閣人事　多部門次長留任

台灣新任總統當選人賴清德將於本月20日舉行就職典禮，新任行政院長卓榮泰已陸續公布6波新閣人事。民進黨周日（5日）繼續公布新內閣政務次長人選，多個部會留任，包括財政部政務次長由現任阮清華、李慶華，經濟部政務次長由陳正祺。而文化部政務次長由現任政務次長李靜慧與王時思留任。

新聞稿中，民進黨認為阮清華和李慶華留任財政部政務次長，是因為兩人在財政部服務多年，行政歷練完整。陳正祺留任經濟部政務次長，則是其對國際談判與經貿事務嫻熟，未來將持續借重他對國際貿易相關法規的專業，協調相關業務。環境部政務次長由現任政務次長葉俊宏、施文真留任，前者曾於環保署多個部門任職，行政資歷完整；後者出身學界，具備氣候法規、碳定價、碳交易等相關專業。

名單另包括勞動部政務次長由現任政務次長王安邦、許傳盛留任，「數位部」政務次長則由現任得闕河鳴留任，另一位次長則由艾爾科技執行長林宜敬出任。闕河鳴原為台灣陽明交通大學電機系副教授，在該部門成立後擔任政務次長，督導提升台灣資安措施，推動強化數碼韌性。林宜敬則曾任美國IBM華生研究中心研究員、華通電腦資訊工程部副理、趨勢科技新產品研發部協理等職務。