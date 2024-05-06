女子疑冒名代孕產子　被檢舉後緊急出院

內地打拐志願者上官正義早前舉報湖北襄陽健橋醫院販賣出生醫學證明後，最近發現重慶市一間婦產醫院，疑似有多名非法代孕女子持虛假身份證在院內生產，並成功辦理出生醫學證明。他向醫院反饋有關情況，對方表示將核查事件，但同時堅稱發生此類事件可能性不大，因產婦入院需經嚴格檢查核對。

上官正義日前發現有中介通過偽造身份證，把代孕女子的頭像合成至客戶身份證上，由對方持假證並以客戶身分入院生產，形成合法的生產紀錄後辦理出生醫學證明，再順利完成戶籍登記。他掌握到涉事的重慶安琪兒婦產醫院在過去兩個月至少辦理2宗類似個案。他上周六（4日）下午前往該間醫院，發現一名登記入住產婦實際上名為蔣某，卻以柳某之名登記入住產子。

上官正義與蔣某交流期間，對方先以自己離婚後改名等否認她代孕，隨後又聲稱其身份證被同事拿走。內媒記者隨後發現，醫院支付診金的支付寶帳戶頭像顯示為另一名中年女子模樣，並非蔣某。渝北區衞健委上周六晚曾派遣執法人員前往醫院調查，惟蔣某早於同日傍晚出院，目前已影印醫院留存的產婦資料取證，正在研判案情，若發現涉及偽造證件情節，將移交警方處理。