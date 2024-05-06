營區內網上賭博8個月輸清光　陸軍步兵判囚2個月

台灣一名郭姓男子於陸軍機械化步兵服役期間，在營區內用手機線上賭博長達8個月，後因不堪債務壓力，於是向單位長官坦承賭博罪行，並按軍法處置被移送法辦。台中地院近日審理，依《陸海空軍刑法》第75條判處有期徒刑2月，得易科罰金。

判決指出，郭男2022年6月擔任陸軍機械化步兵、第二三四旅聯兵三營機步一連下士，期間卻在營區寢室內賭博，透過手機登入網站下注。檢警調查，郭男定期轉賬至指定的金融帳戶，從而取得現金換算比率1：1的虛擬點數繼續簽賭。由於郭男好賭成性，欠債累累，無法償還欠款，於是主動向同單位的長官自首報告。

台中地院審理，審酌郭男於憲詢、偵查及審理時均坦承不諱，並有陸軍第十軍團指揮部法紀調查報告，顯示他自首時有呈交相關賭博網址的翻攝照片，此部分可認其自白事實相符。法官認為，郭男作為現役軍人，卻貪圖僥倖之利得，無視賭博對社會風氣之危害，竟於營區賭博財物，敗壞營區紀律，且賭博接續長達1年8月時間，行為實不可取，兼衡其坦認犯行、教育等情狀，依《陸海空軍刑法》第75條判處有期徒刑2月，得易科罰金。