短生育期油菜新品種　畝年增收逾500元人民幣

中國農科院油料所近日在湖北洪湖召開湖北省稻再油模式短生育期油菜抗逆增產栽培技術現場觀摩會，經專家田間評價，油料所自主選育的「中油早1號」、「中油207」及「陽光131」等短生育期油菜新品種，配套抗逆增產栽培綜合技術，在再生稻示範區理論畝產達170公斤，可使當地畝年增收逾500元人民幣（約539港元）。

再生稻是種一季收兩茬的水稻種植模式，5月播種10月中下旬收穫，種植周期長使農田在冬季閑置。洪湖市再生稻常年種植面積超30萬畝，利用冬閒田擴種油菜潛力大，但周年高效栽培技術的缺乏制約了該地油菜生產。短生育期油菜使當地在收兩茬水稻的基礎上，再多收一季油菜，實現一年三收高值高效周年生產，有力促進了油菜擴面增產和農民增收，為我國再生稻生產區充分利用冬閒田、助力糧油兼豐、服務鄉村全面振興提供了可復制、可推廣的綜合技術解決方案。

油料所油料作物營養與栽培團隊研究員、湖北省油菜產業技術體系首席專家馬霓介紹，油菜抗逆增產栽培技術在應對低溫冷凍災害中也具有顯著作用，在今年湖北省遭受多次低溫凍害的極端天氣情況下，與農戶田塊相比，技術示範田塊油菜死株率減少50%以上，大大降低了凍害後油菜病害發生，確保油菜遭遇不利氣候影響後仍能豐產豐收。