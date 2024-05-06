夫婦駕Tesla衝下山路身亡　家屬質疑行車數據消失

浙江省金華市一對夫婦上月27日駕駛Tesla Model Y電動車返回住處，途中在盤山公路衝下山路，兩人最終均搶救無效死亡。家屬質疑現場沒有煞車痕迹，行車紀錄儀數據又離奇消失不見。警方已介入調查，Tesla方面表示會提供必要支持，但主要是警方在處理，他們不便過多干涉。

男死者姓陶，今年41歲，是金華市蘭溪梅江鎮人，其妻比他小兩歲，育有兩名未成年兒子。陶男的表弟湯先生表示，表哥夫妻倆在五一假期前駕駛Tesla新車，把14歲的大兒子送去上學，回程路上發生事故。湯先生對事故產生很大疑惑，包括事發時最高車速達每小時120公里，質疑盤山公路難以開這麼快；而且在現場發現山體一側有30至40米長的明顯刮擦痕迹，卻沒煞車痕迹，對有20年駕駛經驗的陶男來說「有點不可思議」；加上交警告訴家屬出事前的行車紀錄儀數據完整，就是出事這段時間數據沒有了，具體原因不明。

交警隊曾表示要檢測涉事車輛質量，但當晚家屬竟接到自稱處理Tesla報廢車輛的人電話，詢問車子要不要賣。陶男的大兒子錄口供時，指出該車出現過幾個故障，包括不能用召喚功能，輪胎會不規則擺動，開啟自動輔助駕駛時會自動加速。警方回應稱，還在調查該事故，弄清楚後會及時告知家屬。