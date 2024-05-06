內地要求擴大低收入人口認定　強化動態監測

內地民政部上月底印發通知，要求各地加強低收入人口認定和動態監測工作，發揮社會救助「保基本、防風險、促發展」功能作用，織密扎牢民生兜底保障安全網。

針對低收入人口認定，通知要求各地在做好最低生活保障對象、特困人員認定工作的基礎上，全面開展最低生活保障邊緣家庭、剛性支出困難家庭認定工作。以縣市區旗為單位，在申請家庭自主申報的同時，用好主動發現機制，將認定對象訊息及時上傳低收入人口數據庫。對不符合最低生活保障條件但家庭人均收入低於當地最低生活保障標準1.5倍、且家庭財產狀況符合當地相關規定的家庭，認定為最低生活保障邊緣家庭。

在強化低收入人口動態監測方面，通知要求各地以防風險為目標，逐步擴大監測範圍，在做好最低生活保障對象、特困人員、最低生活保障邊緣家庭、剛性支出困難家庭監測的基礎上，將防止返貧監測對象、不符合最低生活保障或特困人員救助供養條件的申請對象、退出最低生活保障或特困人員救助供養不滿兩年的對象以及當地政府認定的其他困難人員等更多有潛在困難或風險的低收入人口，全部納入低收入人口動態監測訊息平台，強化分層管理、動態監測。

民政部去年10月曾表示，內地低收入人口動態監測訊息平台已歸集6,600多萬低收入人口的基本資訊，主要包括近4,000萬名低保對象、460多萬名特困人員，還有600多萬名低保邊緣家庭成員，300多萬人納入監測的防止返貧監測人口，以及其他1,300多萬人納入監測範圍的低收入人口。