單車遭碰跌索賠3.8萬人民幣　品牌官方致歉

浙江溫州一名男子近日在街上不慎碰跌一輛崔克牌（Trek）單車，及後車主以官方定損為依據，向其索賠3.8萬元（下同，人民幣，約4.2萬港元），令男子無法接受。事件引起爭議後，崔克牌公開致歉，指已調整整體收維修費標準，並牽頭調解，涉事雙方最終達成一致友好和解。

聊天紀錄顯示，單車車主表示自己的車是崔克牌，在官方店舖買了才半個月，自己只接受官方定損處理。碰倒單車的男子表示賠償沒有問題，但只願意承擔自己應該承擔的部分。後來車主給出經銷商報出的維修單，當中包含車架、右手變、功率曲柄、電子後撥、整車拆卸加安裝、油管更換、把帶更換、鑑定費等。 車主態度十分堅決，說「要麼賠這錢，要麼就走司法程序」。有關對話曝光後，不少網民直呼是天價維修費用，有人質疑經銷商是否趁火打劫，認為小磕小碰完全可以通過補漆修復，而不是非要更換昂貴的零部件。開出報價單的是崔克牌單車在溫州的授權經銷商，工作人員表示，涉事單車車架是特殊的碳纖維材質，只能更換，官方沒有補漆修復服務。

單車車主上周五（3日）發聲，稱本意並非讓肇事者賠付如此巨款，事發後對方從未主動聯繫，態度敷衍，還在群內羞辱，事件發酵後自己的工作都因此受影響。崔克單車溫州官方周日（5日）道歉，指維修單實為參考報價單，因店舖對部分內容及收費存在不嚴謹、不合理，間接激化車友衝突，已做出嚴肅整改，涉事人員亦已鄭重向當事雙方道歉，並取得諒解。崔克單車溫州官方表示，車主會委託該店將涉事車輛進行公益拍賣，其中部分原購車款由店舖承擔，拍賣所得款項將全部用於溫州七都公益騎行建設，並陸續公布建設方案與進度。未來3個月內，店舖會於每周六及部分大型節假日在溫州七都設點，為所有騎友提供免手工費維修、調車、免費更換內胎服務，保障騎友騎行。