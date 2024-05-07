菲憂華啟用南海核電設施　將偕美澳聯合巡航

菲律賓國家安全委員會助理總幹事馬來亞（Jonathan Malaya）周一（6日）警告，若中國在南海啟用浮動核電設施，將令中方人工島進一步軍事化，威脅菲方國家安全。他證實菲律賓將與美國和澳洲在南海聯合巡邏，並正討論仁愛礁聯合補給問題，但承認存在令事態升級風險，補給任務目前仍百分百由菲律賓承擔。

美國傳媒日前報道，已卸任的美國印太司令部前司令阿奎利諾（John C. Aquilino）和美國國務院匿名官員關切，中國計劃利用浮動核反應堆，為南海人工島上建造的軍事基地提供電力。阿奎利諾認為相關行為將對區內所有國家造成潛在影響，中國政府打算利用浮動核電設施加強對南海的軍事控制，進一步提出非法領土要求。

馬來亞周一接受採訪時直言，菲律賓害怕有關浮動核電設施的計劃，並指出中方人工島主要是軍事基地，部分更位於菲律賓專屬經濟區內，技術上任何支持中國在人工島軍事存在的行為都威脅菲國安，違背菲方利益。馬來亞強調，與美國和澳洲進行的「肩並肩」演習是菲軍提升自身能力的方式，中國不應把菲律賓活動視為挑釁。