傳蔡英文卸任前將特赦陳水扁　法務部稱不知悉

台媒周二（7日）傳出，台灣總統蔡英文卸任前將特赦前總統陳水扁。總統府發言人林聿禪周二回應指，總統府現階段立場仍是希望確保陳水扁獲得妥善的健康照顧，並依照相關法律規範辦理。

陳水扁因龍潭購地等4大弊案遭判囚20年，入獄6年多後因失智等疾病，2015年獲准保外就醫。台媒消息指，蔡英文決定在本月20日卸任前特赦陳水扁，幕僚單位將開始研擬配套措施；為避免此事引發太大衝擊，將針對其家族已扣案的11億餘元新台幣（約2.65億港元）犯罪所得全部聲請沒收，至於二次金改等因病停審案件，除了陳水扁，被告還有總統府前副秘書長馬永成等人，依法無法特赦，將留待後續審理。

在消息傳出不久後，陳水扁在社交平台發文，表示「不擔心朝小野大，相信台灣人民是政府最大後盾」。他回應特赦消息時稱毫無所悉，無從回應。法務部則表示，特赦是總統權力，目前未接獲總統府及行政院方面要法務部研議特赦陳水扁的公文，對於是否特赦毫無所悉，但強調縱使特赦，陳水扁仍是有罪身份，其被瑞士凍結的龐大資產仍將依法追討。